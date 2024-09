Exclusivo «Festa é Festa»: Bela Videnses avistam indígenas

Em «Festa é Festa», ao longe, um indígena observa-os. Josefa (Rita Salema) faz um depoimento para a câmara e queixa-se de estar sempre a comer peixe cru, mesmo depois de terem conseguido fazer fogo. Josefa já não está a aguentar estar ali com aquelas pessoas, ainda por cima sem whisky. Ouve-se um grito de medo de Aida (Ana Guiomar) e Josefa vai ver o que se passa.

Aida está em pânico a olhar para dois indígenas. Tomé (Pedro Teixeira) agarra-se logo à mulher para a proteger e fala com maus modos para os indígenas. Josefa repreende Tomé e tenta falar com eles, mas Tomé acha que eles não perceberam nada e fala com eles em espanhol.

Os indígenas continuam sem perceber nada e a olhar para eles com muita curiosidade. Aida, mais recuperada do susto, manda vir com Josefa e Tomé por não saberem falar com os indígenas. Aida fala com eles de forma muito expressiva, o que os deixa curiosos.

São (Sílvia Rizzo) e Fernando (Manuel Marques) aparecem e ficam em pânico ao verem os indígenas, pois julgam que se tratam de canibais. Começam a ficar todos cheios de medo, pois não lhes tinha ocorrido tal coisa.

O grupo vem aos gritos, a fugir dos indígenas. Bino (Pedro Alves) e Peixoto (Vitor Emanuel) veem-nos e desatam a fugir também. Florinda estava por ali a passear e também foge, mas depois acha que deviam tentar falar com eles e pedir-lhes ajuda. Albino lá fala com os indígenas e pergunta se sabem como se sai da ilha. Eles fazem gestos para que o grupo os siga.

O grupo é levado para a tribo e todos olham para eles com curiosidade. O grupo olha em volta curioso e receoso. As mulheres acham estranham que os maridos não tenham visto a tribo quando exploraram a ilha e ficam desconfiadas.

Josefa avisa-os para não comerem nada, pois querem engordá-los, para os comerem. Albino e Peixoto não garantem que resistam. Os dois Indígenas conversam sobre o grupo que encontraram. O resto da tribo observa o grupo com curiosidade. A mulher indígena refere-se às pessoas do grupo como selvagens e fica com pena deles por terem pago para se meterem numa alhada daquelas. A mulher acha que estão muito magrinhos e que deviam dar-lhes comida.

O homem indígena quer fazer um ritual de boas vindas. As mulheres observam o homem indígena e Josefa acha que ele é o chefe, o que a deixa logo mais interessada. Josefa diz que ele deve ser abastado e as outras não conseguem perceber do que ela estará a falar, já que ali na ilha, não pode ter grande riqueza.

Josefa está tão interessada que até já o acha bem apessoado. As outras não conseguem concordar. Josefa chama o homem indígena e pergunta-lhe se é o chefe da tribo. O homem não percebe nada do que ela diz e vai falando no seu dialeto, que Josefa interpreta como lhe dá jeito. Josefa pergunta-lhe se tem mulher e filhos e fica com a ideia que ele diz que não. Aida pergunta-lhe onde quer chegar com aquela conversa e Josefa revela que pretende ser a chefa da tribo e viver descansada na ilha.