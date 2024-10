Exclusivo «Festa é Festa»: Betinha ganha coragem e recusa entregar o café a Tomé

Em «Cacau», Tomé (Pedro Teixeira) queixa-se por Aida (Ana Guiomar) continuar a azucriná-lo com a história da herança e diz que se Betinha (Ana Marta Contente) lhe devolvesse o café, talvez Aida ficasse mais sossegada. Mas Elisabete não tem intenção de lhe devolver o café, até porque acha que o pai não está em condições de retomar o negócio.

Elisabete sabe que Tomé quer recuperar a equipa de hóquei e deve focar-se nisso. Tomé diz ter um plano. Tomé conta a Elisabete que Marco olha para Gabanna (Bruno Cabrerizzo) como se o quisesse matar e em querendo mesmo, não será Tomé que o vai impedir. Elisabete não quer acreditar no que está a ouvir e acha aquela ideia tudo menos normal. Elisabete acha que o pai não pode estar a falar a sério, mas ainda assim alerta-o para o facto do plano dele envolver um crime. Tomé está consciente disso, mas terá as mãos limpas. Elisabete fica incrédula e diz que Marco não tem ar de que mate alguém e muito menos Gabanna, que conhece há uns dias. Fátima ouve falar em Marco e pergunta-lhes que opinião têm sobre ele. Elisabete diz que acha Marco normal.

Fatinha (Marta Andrino) também o acha muito educado e meigo, mas sabe que António (Luis Simões) não vai à bola com ele. Elisabete lá se descai e diz que há algo estranho com ele e Tomé afirma que por isso é que é perfeito para o seu plano. Fátima quer saber que plano é esse, mas Elisabete diz a Fátima para não ligar a Tomé. Este sorri ao pensar no seu plano.