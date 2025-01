Exclusivo «Festa é Festa»: Bino é acusado de assaltar a Junta

Em «A Fazebda», Celeste (Margarida Antunes) já está a contar a Tomé (Pedro Teuixeira) e Josefa (Rita Salema) que quem assaltou a junta foi Bino (Pedro Alves), pois ouviu o Padre a conversar com Nelinha (Inês Herédia) e ela confessou que estiveram na junta, mas saiu mais cedo e Albino ficou lá. Celeste pede a Tomé e Josefa para não comentarem com ninguém. Albino entra e ficam todos comprometidos.

Aida (Ana Guiomar), Guida (Cristina Oliveira) e António (Luís Simões) já sabem que foi Albino quem assaltou a junta, pois Celeste também comentou com eles. Guida está espantada, mas Aida não ficou surpreendida, pois sabe bem do que Albino é capaz. Florinda entra e todos se calam, constrangidos. Florinda estranha e pergunta o que se passa.

Albino estranha o ambiente que está no café e pergunta se morreu alguém. Tomé serve-lhe a cerveja, mas exige que ele pague primeiro. Albino não percebe aquela atitude e Tomé começa a ter dificuldade em não dizer o que sabe. Celeste lembra-o do que prometeu.

Albino está cada vez mais intrigado e Tomé acaba por dizer que toda a gente sabe que foi ele que assaltou a junta. Albino fica boquiaberto.

Florinda percebe que algo se passou e quer saber o quê. Guida acha que Florinda tem o direito de saber, mas Aida tem pena dela e manda Guida calar-se. Guida acaba mesmo por contar que corre o boato de que foi Albino que assaltou a junta. Florinda diz que acha impossível, mas começa a passar mal. Ficam a discutir sobre se deviam ter contado ou não e sobra para António.

Tomé acusa Albino de ter estado na junta ontem à noite e de ser o autor do assalto. Albino não admite que o acusem. Assume que esteve na junta, mas esteve a treinar e Manuela esteve com ele. Celeste não se contém e diz que ela saiu mais cedo e terá sido nessa altura que Albino deu o golpe. Celeste diz que aquilo é obra do mafarrico e Albino fica possuído.