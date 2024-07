Exclusivo «Festa é Festa»: Bino está no lodo. Eis o motivo

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) janta sozinho, desolado. Carlos (Rodrigo Paganelli) chega e Albino chama-o para falar com ele. Albino assume que errou, mas explica que conseguiu controlar-se, porque ama Florinda (Ana Brito e Cunha) e não a queria magoar. Albino diz que a família é a coisa mais importante da sua vida e que não consegue viver sem eles. Carlos fica com pena do pai, mas ainda não o consegue perdoar.

Carlos mostra-se mais compreensivo e promete ajudar o pai a ficar com a mãe, mas para isso tem de mudar algumas coisas, tal como não olhar para outras mulheres e falar o mínimo indispensável com elas. Carlos diz ainda que está na altura de Albino ser um marido como deve ser e fazer tudo o que Florinda lhe pedir.