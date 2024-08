Exclusivo «Festa é Festa»: Bino prepara um jantar romântico para Florinda

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) chega a casa e estranha a sala estar a meia-luz. Depois vê uma mesa bonita e percebe que Albino (Pedro Alves) lhe preparou um jantar romântico. Florinda já estava a pensar perdoar Albino, mas depois de ouvir os conselhos de Quina (Maria Rueff) e Corcovada (Maria do Céu Guerra) e agora com aquele jantar, está muito mais recetiva.

Albino diz que são almas gémeas e vão ficar juntos para sempre. Beijam-se. Florinda está a gostar do jantar, mas gosta ainda mais da atitude de Albino e está disposta a esquecer o que aconteceu, no entanto deixa bem claro que não pode voltar a acontecer.

Delfim (António Melo) e Guida (Cristina Oliveira) chegam e Albino e Florinda decidem continuar a conversa no quarto. Guida vem com os copos e está com vontade de amar. Delfim acha que ela está assim por causa de Agostinho (Dinarte Branco) e fica inseguro.