Exclusivo «Festa é Festa»: Bino recorre às consultas de Nelinha

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff), Manel (Vitor Norte) e Abel (Júlio César) gabam o jeito de Nelinha (Inês Herédia) para ser psicóloga. Bino (Pedro Alves) fica incrédulo e Florinda (Ana Brito e Cunha) muito surpreendida, pois não sabia que Manuela tinha estudado psicologia. Eles dizem que não estudou e que isso ainda a torna mais especial, já que é um dom natural que ela tem. Albino ouve aquilo e fica pensativo.

Ainda Manuela está a abrir o consultório, já Albino está ali à espera. Manuela avisa que Teixeira (Rui Melo) ainda não chegou, mas Albino diz que quer falar com Manuela. Ela estranha e Albino diz que precisa de ser consultado por ela, o que a deixa para lá de surpreendida.

Albino já está instalado no divã para começar a consulta com Manuela. Albino diz que veio até ali porque Quina, Manel e Abel disseram maravilhas dela. Manuela fica lisonjeada. Albino pede confidencialidade sobre o que falarem e Manuela lembra que está obrigada cumprir o sigilo profissional. Albino ressalva que ela não é profissional, mas Manuela não esmorece, pois sabe que tem mérito.

Albino vai desabafando sobre ter perdido a casa e o cargo de presidente. Manuela acha que ele sempre baseou a sua vida no poder e diz que chegou a altura de mudar isso. Albino fica surpreendido com o talento de Manuela para a psicologia. Ela pergunta-lhe qual é o sonho da vida dele e Albino fica pensativo.

Albino confessa que foi apanhado desprevenido com aquela pergunta e que nunca contou aquilo a ninguém. Manuela diz que o papel do terapeuta é fazer com que o paciente fale de coisas que não fala a mais ninguém. Albino lá revela que sempre teve o sonho de ser mágico. Manuela tem vontade de rir, mas disfarça. Manuela está incrédula por Albino ter o sonho de ser ilusionista e faz um esforço para não se rir.

Albino repara e arrepende-se de ter falado, mas Manuela diz que o compreende muito bem e que ela própria também sente algum fascínio. Albino diz que como nunca conseguiu ser mágico, foi para a política, pois tem algumas parecenças, na medida em que também tem de fazer algum ilusionismo.

Albino continua a abrir o seu coração e Manuela escuta-o atentamente. Ele diz que foi deixando o sonho de criança de lado e focou-se na política. Manuela diz que agora que perdeu a presidência, podia tentar seguir o seu sonho de criança, pois vamos sempre a tempo e dá o seu exemplo. Albino acaba por ficar tocado com as palavras dela. Albino agradece a ajuda de Manuela e confessa que nunca pensou que ela tivesse tanto talento para terapeuta.

Manuela agradece o elogio e incentiva Albino a perseguir o seu sonho. Albino abraça-a e Manuela fica até um pouco desconfortável. Teixeira chega nesse momento e fica furioso ao perceber que Manuela voltou a dar consultas.