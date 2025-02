Exclusivo «Festa é Festa»: Bino tem um professor de magia

Em «Festa é Festa», Tochas informa que vai ser o professor de magia de Bino (Pedro Alves) e que foi Nelinha (Inêes Herédia) que o contratou. Albino está a par da situação e diz que Manuela lhe disse que Tochas era o melhor. Ele fica lisonjeado e promete retribuir.

Glória (Catarina Avelar) e Ivone (Maria Emilia Correia) avisam que Albino vai dar muito trabalho. Tochas percebe que o público é difícil e que tem de ser conquistado. Albino está muito entusiasmado com a presença de Tochas. Ivone e Glória continuam a mandar vir com Albino e Tochas diz que nunca viu um público tão difícil. Tochas ensina Albino a moldar balões, mas ele não tem jeito nenhum e Glória e Ivone fazem questão de lho dizer. Albino rebenta um balão e fica embaraçado.

Albino continua a tentar fazer coisas com os balões, mas rebentam-lhe nas mãos. De cada vez que um balão rebenta, Glória e Ivone assustam-se. Aida (Ana Guiomar), Manuela e Tomé (Pedro Teixeira) chegam com mais balões. Tochas diz que não precisa de balões pois tem os seus. Aida garante que não encontra balões mais gourmet do que aqueles. Albino tenta correr com Aida e Tomé dali, mas eles também querem assistir à aula de modelagem de balões. Aida está desconfiada de que conhece Tochas da televisão.

Ivone e Glória continuam a falar mal de Albino e Florinda pergunta-lhes se não se cansam. Albino aceita que Aida e Tomé assistam à aula, mas pede-lhes para fazerem pouco barulho. Tochas quer ensinar Albino a fazer uma espada com balões, mas a falta de jeito de Albino é visível e o que lhe sai é mais parecido com um falo, deixando todos com um ar embaraçado.

Albino está orgulhoso da sua "espada" e não percebe o silêncio. Aida e Tomé desatam-se a rir. Glória está escandalizada com o formato do balão e nunca pensou assistir a tamanha pouca-vergonha. Albino não percebe o porquê de tanta indignação. Reconhece que a espada está murcha e se calhar precisa de treinar mais. Todos se riem. Tochas concorda que têm de treinar mais. Albino insiste que a sua espada não estava assim tão mal e que apesar de murcha, até estava bonitinha. Sempre que ele usa a palavra "murcha" há risota e embaraço. Glória não aguenta mais e vai embora.

Manuela e Ivone também querem aprender a moldar balões. Ivone e Manuela andam de volta dos balões. Tomé goza com Albino. Aida diverte-se, mas vai controlando o marido para que Albino não se passe de vez. Florinda está farta daquilo tudo e Tochas está com cara de "onde é que eu me vim meter". Tochas pede a todos para se sentarem e assistirem a uma demonstração.

Todos se instalam para ver a demonstração de Tochas, mas continuam todos a mandar vir uns com os outros. Albino está fascinado com o que vê e promete um dia fazer igual. Todos assistem com atenção e entusiasmo.