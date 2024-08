Exclusivo «Festa é Festa»: Carlos perde as estribeiras com Gabanna e abandona o treino

Em «Festa é Festa», Gabanna (Bruno Cabrerizo) e João Maria (Ricardo Trêpa) falam em surdina sobre os seus planos para se tornarem treinador principal e novo presidente do clube de hóquei. Eles querem aproveitar que Tomé (Pedro Teixeira) e Albino (Pedro Alves) estão fora, para ocuparem os seus lugares. Gabanna quer marcar um treino já para esta noite, para se afirmar como treinador principal.

Carlos (Rodrigo Paganelli) e António (Luis Simões) estranham que tenham marcado um treino, quando o mister e o presidente do clube estão de férias. Carlos acha que pode ter a ver com o golpe de estado e revela que Gabanna quer ser treinador principal e João Maria quer ser presidente do clube. Gabanna e João Maria começam a falar e anunciam isso mesmo.

Jorge (Manuel Melo) chega atrasado ao treino e Gabanna faz-lhe má cara. Jorge também estranhou haver treino e Carlos acha que faz parte do plano de Gabanna e João Maria para roubarem os lugares de Tomé e Albino. Jorge fica surpreendido. Gabanna lá continua com os seus discursos motivacionais, mas Carlos não vai na conversa dele.

Carlos continua a achar que Gabanna e João Maria querem atraiçoar Tomé e Albino. Jorge quer acreditar que Gabanna os quer apenas manter ativos e que se calhar ter outro presidente nem era mau. Jorge gosta dos discursos de Gabanna. Carlos alerta-o para a falta de conteúdo dos mesmos e decide abandonar o treino. João Maria critica a atitude de Carlos.