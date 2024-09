Exclusivo «Festa é Festa»: Chegou a hora! As eleições estão prestes a começar

Em «Festa é Festa», Delfim (António Melo) está a discutir com Lenita (Sofia Grillo), Glória (Catarina Avelar) e Rufino (Carlos Cunha), tentando justificar por que motivo ele deve ser o novo presidente da Junta e não Glória ou Lenita. Delfim diz que elas já estão na aldeia há muito tempo e já não conseguem distinguir as coisas e perceber o que faz falta à aldeia.

Elisabete (Ana Marta Contente) sugere fazerem debates, para que os eleitores possam conhecer as propostas de cada candidato. Continuam todos a tentar decidir o que fazer em relação às eleições. Agora ponderam fazer debates e os moldes em que irão acontecer. Precisam da aprovação de João Maria (Ricardo Trêpa), mas acabam por decidir que Elisabete pode ser a moderadora. Elisabete só aceita se Fátima (Marta Andrino) lhe fizer companhia.

Fátima e Elisabete procedem ao sorteio dos candidatos que se vão enfrentar nos debates. Lenita e Glória vão ser as primeiras e Delfim e João Maria os seguintes. Começam todos a trocar acusações e ameaças. A tensão é palpável. Fátima avisa que os debates irão acontecer ainda esta noite.

Está tudo a postos para começar o debate. Glória e Lenita em lados opostos. Há muitos populares por ali e os outros candidatos também assistem. Delfim e João Maria estão convencidos de que as mulheres não vão longe. Marco acha que o debate vai correr bem e Carlos diz que se nota mesmo que ele não é da aldeia. Glória chama Lenita de galdéria e todos ficam chocados. Ivone ri-se. Está tudo em polvorosa. Fátima e Elisabete tentam acalmar os ânimos.

Glória e Lenita estão muito picadas, incentivadas por Ivone e Rufino. Delfim e João Maria divertem-se com aquilo. Marco está chocado com a confusão que para ali vai. Os outros nem por isso. Lenita exige um pedido de desculpas, mas Glória recusa-se a pedir desculpa e Ivone incendeia ainda mais a discussão.

A discussão entre Lenita e Glória continua e Guida diz que aquilo já está a baixar de nível. Elisabete também concorda que não estão a ser debatidos os assuntos que interessam. Fátima chama a atenção para se focarem nas ideias políticas e não na vida pessoal dos candidatos. Guida e Delfim dizem não ter nada a esconder e por isso podem falar do que quiserem. Marco fica feliz por ver os pais tão unidos. Ninguém está a gostar do debate. Glória volta a chamar galdéria a Lenita e esta dá por encerrado o debate.

Rufino incentiva Lenita a continuar o debate. Ela lá se acalma e pretende continuar, mas Ivone está sempre a picar Glória para incendiar os ânimos e Glória e Lenita voltam a discutir. Elisabete e Fátima acham que não há condições para continuar o debate e encerram o mesmo. Fátima e Elisabete dão o debate por terminado e Lenita queixa-se de não ter tido tempo para expor as suas ideias. Fátima e Elisabete prosseguem com os debates e chamam agora Delfim e João Maria.

Carlos (Rodrigo Paganelli) coloca-se perto de João Maria para o ajudar e Ana Carolina (Beatriz Barosa) fica surpreendida, mas também satisfeita com a proximidade deles.

Começa o segundo debate. Fátima e Elisabete dão início ao debate entre Delfim e João Maria e sugerem que comecem por falar das obras públicas. Delfim diz que quer fazer rotundas e passadeiras, mas todos acham um pouco despropositado. João Maria fala de forma segura e parece ter a lição bem estudada, mas ninguém lhe dá muito crédito, no entanto ficam surpreendidos.

João Maria continua o seu discurso e todos vão ficando cada vez mais surpreendidos com a segurança e propriedade com que fala das suas ideias. Carlos já esperava, pois ajudou João Maria a preparar-se. Delfim tenta interromper para voltar as atenções para si, mas já ninguém quer saber do que Delfim diz e têm as atenções viradas para João Maria, que parece mesmo saber do que fala. Fátima decide mudar de tema e diz que gostava de ouvir os candidatos falar sobre saúde. João Maria fala sobre a sua proposta, mas ninguém percebe nada.

Delfim tenta contrapor, mas também ninguém percebe nada. Fátima e Elisabete acham que ganhe o candidato que ganhar, a Bela Vida sairá sempre a perder. Lenita e Glória trocam olhares de raiva. Estão todos muito surpreendidos com a prestação de João Maria no debate e Marco pergunta se ele tem experiência na política. Todos têm ideia de que João Maria é novato naquelas andanças, mas reconhecem que esteve muito bem. Os outros candidatos ponderam retirar as suas candidaturas, mas depois lembram-se de fazer uma coligação.