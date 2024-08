Exclusivo «Festa é Festa»: Começa a aventura em África. E, nunca mais nada será igual!

Em «Festa é Festa», lá vão os 4 casais no Jipe pela savana africana. Albino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) não fazem mais nada, senão queixarem-se por estarem a comer mosquitos. Os restantes já não aguentam ouvi-los, por isso quando o jipe para, ficam todos aliviados.

Aida (Ana Guiomar) começa a fazer de guia e os outros perguntam-lhe se já tinha estado ali antes. Aida embirra com a forma de falar de Peixoto (Vitor Emanuel) e diz que está com vontade de pedir o dinheiro da viagem de volta, a si própria. Albino repara que Nando (Manuel Marques) o está a filmar e pergunta quem é que lhe deu autorização. Albino corre atrás de Fernando para lhe tirar a câmara da mão.

Todos caminham pelo mato e Aida arma-se em guia turística. Fernando vai filmando tudo com a sua câmara de filmar. Albino goza com as explicações de Aida. São (Sílvia Rizzo), Fernando e Josefa (Rita Salema) começam a ficar fartos de só verem mato. Tomé diz que eles não têm o mesmo grau de sofisticação para viagens. Peixoto parece estar a gostar da caminhada.

Josefa queixa-se dos mosquitos e Albino diz que enquanto forem só mosquitos estão eles bem, porque de certeza que o mato está cheio de bicharada. Florinda (Ana Brito e Cunha) implica com Fernando por estar sempre a filmar e aconselha-o a desfrutar da viagem. Começam a ficar incomodados com os mosquitos e ninguém trouxe repelente. Albino diz que está ali uma viagem bem preparada.