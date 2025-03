Exclusivo «Festa é Festa»: Concurso de talentos não corre como planeado

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) está a concentrar-se para o seu número de magia, quando aparece o seu alter ego. Este diz que não podia perder aquilo por nada e também quer saber para que é a caixa. Albino lá lhe diz que é para serrar uma pessoa ao meio e que essa pessoa vai ser Tomé (Pedro Teixeira). O Alter ego pergunta-lhe se sabe o que está a fazer e Albino diz que sim, mas não parece muito convincente.



Manuela (Inês Herédia) intervém e faz uma apresentação bombástica, levando a fortes aplausos. Albino molda balões com todo o engenho e segurança. Todos parecem divertidos e até impressionados, exceto Glória. Carlos chega e fica feliz pela atuação do pai estar a correr bem. Albino diz que vai agora passar ao número principal e destapa a caixa de serrar pessoas ao meio, gerando grande burburinho. Albino chama o seu ajudante ao palco e Aida não quer acreditar que é Tomé.



Ela explica-lhe que caixa é aquela e Tomé fica aterrorizado. Albino prepara-se para executar o seu truque com Tomé, mas este grita que Albino os quer serrar a todos ao meio e instala-se o pânico no café, com todos a fugirem dali o mais rápido que conseguem. Só fica Albino e Manuela. Esta não deixa que Albino desanime e coloca-se dentro da caixa, para que Albino conclua o truque. Mas Albino ficou desmoralizado e não quer fazer mais nada.