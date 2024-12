Exclusivo «Festa é Festa»: Corcovada engana os jovens da aldeia?

Em «Festa é Festa», o grupo vem muito desiludido com os quartos que lhes deram, pois contavam com suites e afinal estão em quartos comunitários com beliches. Começam todos a achar aquilo um pouco estranho. Corcovada (Maria do Céu Gerra) chega com roupa de vindimas e eles estranham ainda mais. Quintanilha começa a explicar o processo das vindimas e todos ficam estupefactos.

As meninas estão a fazer a apanha da uva, mas não têm muito jeito e ainda estão incrédulas por terem ido parar ali, para trabalhar. Corcovada está muito animada com a experiência, mas é a única.

Os rapazes estão noutro local da vinha e vão apanhando as uvas como conseguem. João Maria (Ricardo Trêpa) está sentado a comer uvas e a criticar o desempenho dos outros. Corcovada aparece e manda João Maria participar também.

Depois chegam umas mulheres com o farnel e todos se deliciam com os petiscos. Corcovada chama as meninas para se juntarem a eles.

Depois de comer, todos descansam e queixam-se de dores. Ainda estão a tentar perceber como foram ali parar e a tentar arranjar culpados. Todos acham que a culpa é de Corcovada, mas como não têm coragem de lhe dizer, têm de aguentar. Continuam todos a descansar e a queixar-se de dores.

Corcovada chega muito animada, de copo na mão, mas ao vê-los a descansar, apressa-os a voltar ao trabalho e avisa que ainda há muita uva para apanhar. Eles queixam-se por ninguém lhes ter dito que iam trabalhar e terem vindo ao engano. Corcovada promete que vão ser dias inesquecíveis, mas ninguém se anima.