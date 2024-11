Exclusivo «Festa é Festa»: Corcovada tem uma reunião muito importante com os jovens da aldeia

Em «Festa é Festa», os jovens que vão de viagem estão todos reunidos e há muito entusiasmo no ar. Jorge (Manuel Melo) pergunta porque motivo Corcovada (Maria do Céu Guerra) os chamou e pergunta se cancelou a viagem. Manuela não ia aguentar se isso acontecesse. Ana Carolina (Beatriz Barosa) diz que é para combinarem os últimos pormenores.

Estão todos ansiosos para ir. Continuam todos muito entusiasmados com a viagem e começam a imaginar como será. Corcovada percebe-lhes o entusiasmo e brinca com eles. Eles aplaudem-na e dão-lhe muitos beijinhos. Continuam todos reunidos a falar sobre a viagem e Corcovada está tão ou mais animada do que os jovens.

Gabanna (Bruno Cabrerizo)e João Maria (Ricardo Trêpa) aparecem e este diz para contarem com mais dois, pois eles também vão. Carlos não acha piada nenhuma a Gabanna ir e os jovens estranham que aqueles mais velhos também vão. Gabanna alega que a juventude tem a ver com a personalidade e não com a idade.