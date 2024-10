Exclusivo «Festa é Festa»: Corcovada vai de férias e nem imagina quem é que ela quer levar

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) está mais feliz do que o habitual e conta que recebeu um convite de um amigo para passar uns dias numa quinta no Norte. Ana Carolina (Beatriz Barosa) fica muito feliz pela avó. Corcovada diz que pode levar algumas pessoas e pensou nela, no Carlos (Rodrigo Paganelli), Fatinha (Marta Andrino), António (Luís Simões), Jorge (Manuel Melo) e João Maria (Ricardo Trêpa). Ana Carolina também fica entusiasmada.

Corcovada continua a fazer uma lista das pessoas que quer levar com ela para a quinta e Ana Carolina ajuda-a. Manuela, Vuitton (Beatriz Costa) e Betinha (Ana Marta Contente) juntaram-se à lista. Estão as duas muito animadas com a viagem. Corcovada garante que vão adorar o sítio e diz a Ana Carolina para procurar imagens. Ana Carolina continua ao telefone com Manuela (Inês Herédia), que não cabe em si de excitação. Deste lado Corcovada está na mesma e vão mandando recados uma à outra, através de Ana Carolina.

Esta não está a conseguir gerir tanto entusiasmo e decide deixá-las falar diretamente. Corcovada ficou muito feliz por Manuela ter ficado entusiasmada, pois quer proporcionar bons momentos aos jovens. Corcovada e Ana Carolina dão high-fives muito divertidas e Manel quer saber o que estão a aprontar. Ana Carolina conta que vão viajar e Manel (Vitor Norte) fica entusiasmado, achando que também vai. Corcovada diz-lhe que desta vez não vai e Manel fica desiludido.