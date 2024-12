Exclusivo «Festa é Festa»: Delfim e Nando fecham negócio inesperado

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) e Delfim (António Melo) preparam-se para jantar. Delfim abre uma garrafa de vinho, na tentativa de amaciar a mulher, depois do desaire de há pouco. Tocam à campainha e Delfim acha que são Glória (Catarina Avelar) e Ivone (Maria Emília Correia), mas é Fernando (Manuel Marques) com um bolo. Fernando lá explica que veio dar-lhes as boas-vindas pela casa nova e Guida convida-o para jantar. Delfim não acha muita piada.

Guida, Delfim e Fernando estão a acabar de jantar e Fernando começa a receber mensagens de São (Sílvia Rizzo) a perguntar-lhe se já pediu o dinheiro a Delfim. Este percebe que Fernando não veio ali só para lhes dar as boas-vindas e Fernando acaba por assumir que quer propor um negócio. Guida elogia o bolo. Fernando elogia a comida de Guida, mas Delfim só quer saber oque Fernando lhe veio propor, por isso arranja maneira de Guida sair dali.

Fernando diz que quer propor-lhe um negócio relacionado com dinheiro e Delfim fica confuso. Fernando fica a pensar como falar sobre o assunto. Fernando propõe a Delfim ser agiota e ele parece ficar interessado. Delfim já percebeu que há muito pé rapado na aldeia e ele podia emprestar-lhes dinheiro e depois cobrar juros altos. Delfim começa a achar que pode ser um bom negócio e que nunca mais ia precisar de trabalhar.

Guida vai lavar a loiça e deixa Fernando e Delfim à conversa. Delfim ainda não está convencido deque ser agiota seja uma boa ideia. Fernando continua a tentar convencê-lo deque é um ótimo negócio e para comprovar isso, até está disposto a ser o seu primeiro cliente.

Delfim fica confuso e pergunta-lhe se quer que ele lhe empreste dinheiro. Fernando diz que é só para testar o negócio. Delfim não está aperceber o que Fernando ganha com aquilo e Fernando sugere ficar livre de pagar juros. Delfim diz que nesse caso não estão a testar verdadeiramente o modelo de negócio. Fernando fica atrapalhado e diz que a parte dos juros testa-se depois, mas Delfim não fica convencido e sugere que Fernando participe de forma mais ativa e fique responsável pelas cobranças. Fernando engole em seco. Fernando fica aflito por ter de fazer as cobranças, mas Delfim olha melhor para ele, suspira e diz que ele não tem figura de cobrador. Fernando fica melindrado e diz que consegue ser implacável, mas Delfim não fica muito convencido. Ainda assim decide arriscar.