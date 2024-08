Exclusivo «Festa é Festa»: Delfim e Rufino são detidos

Em «Festa é Festa», Rufino (Carlos M Cunha) anima-se ao ver Delfim (António Melo) chegar à Toca, pois já pensava que não vinha. Delfim diz que não foi fácil dar a volta a Guida (Cristina Oliveira), mas conseguiu. Rufino oferece-lhe um bebida e confessa que já bebeu algumas. Delfim pede um conhaque e Rufino faz-lhe companhia. A noite promete.

Está tudo a postos para começar a noite de jogo. Estão todos muito entusiasmados.

Delfim acaba de ganhar mais um jogo, para seu deleite e irritação dos outros. Rufino diz que a noite já vai longa, mas Delfim quer continuar, pois está a correr-lhe bem.

Nisto entram GNRs por ali adentro e começam a algemar toda a gente. Rufino chega-se à frente e diz que estavam a fazer um jogo amigável, mas o GNR mostra-lhe as notas que estão em cima da mesa e diz que depois explica isso ao juiz.

Guida estava a dormitar no sofá e acorda estremunhada com o telemóvel a tocar. Guida acha que é a filha, mas percebe que é Delfim e pergunta-lhe como correu a consulta. Delfim diz-lhe que está a ser levado para uma esquadra e Guida fica muito confusa. Os GNRs já algemaram os jogadores todos e levam-nos para o exterior da Toca. Delfim informa Guida do que se está a passar e diz que é capaz de demorar. O GNR desliga-lhe o telemóvel e diz que já chega de conversa. Vai tudo para o posto da GNR.

Guida está confusa e incrédula, não sabe o que fazer. Pensa, olha para o telemóvel e diz que não vale a pena preocupar os filhos. Guida lá decide ir até à esquadra para perceber melhor o que aconteceu e talvez esganar Delfim.

Guida está impaciente para saber o que se passou. Delfim aparece, muito envergonhado e diz que falam em casa. Rufino também está por ali e Guida exige saber imediatamente o que se passou para estarem ali os dois. Guida quer explicações sobre a detenção de Delfim. Ele diz que não há nada para explicar, estavam na Toca a fazer um jogo inocente. Guida desconfia que não terá sido bem assim, senão não teria ido preso. Delfim diz que Rufino o obrigou a participar, mas Guida não acredita e diz que está muito farta do casamento. Guida diz estar muito farta de Delfim e ele pede-lhe muitas desculpas. Guida lembra que veio para a aldeia por causa dele, só queria descansar e aproveitar a reforma e ele pô-la a trabalhar. Guida quer voltar para casa e aproveitar a vida. Delfim promete mudar e dar-lhe tudo o que ela merece. Guida faz-se de difícil, mas começa a amolecer.