Exclusivo «Festa é Festa»: Delfim passa o café para Josefa. Eis o motivo!

Em «Festa é Festa», Rufino (Carlos Cunha) olha em volta e constata que a população é maioritariamente idosa. Rufino questiona-se sobre o que terá levado Lenita (Sofia Grillo) a abrir um cabaret ali.

Rufino comenta com Delfim (António Melo), a ideia que Lenita teve de fazer matinés na Toca e Delfim acha boa ideia. Rufino acha que pode roubar clientela ao café, mas Delfim não se importa, pois está a pensar passá-lo a Josefa (Rita Salema). Delfim conta a Rufino que Josefa o encostou à parede e exigiu ficar com o café, em troca de não contar a Guida (Cristina Oliveira) que tiveram um caso. Rufino tem pena do amigo, mas sabe que ele não esteve bem e que acabou por enganar as duas. Delfim não precisa que lhe digam isso, sabe que se portou mal e agora tem de arcar com as consequências.

Delfim e Rufino entram no café e encontram Josefa e Lenita por lá. Elas chamam cada um deles respetivamente e dizem que precisam de falar. Rufino compromete-se a fazer matinés na Toca e Delfim promete passar o café para Josefa. Elas celebram vitoriosas e eles trocam um olhar resignado.