Exclusivo «Festa é Festa»: Delfim tem um problema de saúde?

Em «Festa é Festa», Delfim (António Melo) queixa-se por Josefa (Rita Salema) ter ido de férias e o trabalho ter ficado todo para ele. Rufino aparece e diz que está tudo pronto para a noite de póquer. Delfim pergunta quando é e Rufino (Carlos M Cunha) estranha que ele não se lembre que é hoje. Rufino diz que aquilo deu muito trabalho a organizar e que Delfim não pode faltar. Delfim começa a pensar na desculpa que vai dar a Guida (Cristina Oliveira).

Delfim vai ter com Guida e trata-a de forma mais carinhosa do que o habitual. Guida estranha. Delfim avisa que tem uma consulta em Lisboa e só volta amanhã, para não fazer a viagem de noite. Guida quer ir com ele para ver os filhos, mas Delfim diz que afinal é no Porto. Jorge (Manuel Melo) diz que ouviu dizer que hoje vinha gente do Porto para a Toca e Delfim fica danado. Guida tenta saber mais acerca do evento que vai acontecer na Toca e fica desconfiada de que a consulta de Delfim tenha alguma coisa a ver com aquilo. Delfim garante que não e que pode desmarcar a consulta, já que Guida está desconfiada. Delfim está danado com Jorge por ter trazido aquele assunto para ali e lhe ter dificultado a vida. Delfim vai embora muito cabisbaixo. Guida fica com pena dele e diz-lhe para não desmarcar a consulta. Delfim fica eufórico e festeja muito.

Guida volta a ficar desconfiada, pois uma consulta não é motivo para ficar assim tão feliz e pergunta-lhe se está mesmo a contar-lhe tudo. Delfim volta a perder o sorriso. Delfim lá tenta livrar-se da desconfiança de Guida e diz que não é só uma consulta, já que é um grande passo em direção à sua recuperação e toda a gente sabe como é dificil conseguir uma consulta neste país, por isso tem de festejar sim. Guida sugere ir com ele e pergunta a que horas saem. Lá se vai o ânimo de Delfim outra vez.

Delfim ficou para morrer com a proposta de Guida em ir com ele e não sabe como reagir. Jorge diz que Delfim está branco e ainda bem que vai ao médico. Delfim finge-se humilhado por estar a ser tratado como uma criança e diz que tem direito à sua privacidade. Guida começa a achar que pode haver algum problema de saúde que ele não quer contar e deixa-o ir sozinho.