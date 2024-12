Exclusivo «Festa é Festa»: Descubra quem vai ser a professora de história da universidade sénior

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) diz que estão à espera do Padre (Carlos M. Cunha) para definirem o corpo docente da universidade. João Maria (Ricardo Trêpa) e Gabanna (Bruno Cabrerizzo) gozam com aquela ideia. Ana Carolina (Beatriz Barosa) sugere que Gabanna seja professor de ginástica e ele fica desconfortável. Corcovada começa a pensar em quem serão os restantes professores e diz ter uma ideia para professor de português e história.

Corcovada anuncia que a professora de português e história será Ana Carolina e todos ficam muito felizes por ela. Todos concordam que é a pessoa ideal para aquela função. Carlos (Rodrigo Paganelli) abraça-a muito orgulhoso. Todos estão confiantes de que a universidade sénior vai ser um sucesso.