Exclusivo «Festa é Festa»: El Cacto é duro com Peixoto e ameaça-o de uma morte lenta e dolorosa

Em «Festa é Festa», El Cacto (Luís Gaspar) exige que Peixoto (Vítor Emanuel) pague a sua parte da pensão de alimentos de Panchito. Peixoto diz que tinha ficado com a ideia de que quem ia pagar eram Albino (Pedro Alves), Fernando (Manuel Marques) e Tomé (Pedro Teixeira). El Cacto confirma que sim, mas se Peixoto também puder pagar, melhor. Peixoto diz que é impossível porque não tem dinheiro e El Cacto aperta-lhe os colarinhos. Peixoto explica melhor a sua situação e El Cacto larga-o. El Cacto pede a Peixoto para olhar bem para a sua cara e pergunta-lhe se acha que tem cara de quem se importa com os motivos que o levam a não ter dinheiro.

El Cacto avisa que se Peixoto não lhe der dinheiro para a pensão de Panchito, o enforca numa árvore e depois ainda o atropela. Peixoto vai procurar dinheiro pela casa. Peixoto volta com o dinheiro que conseguiu encontrar, mas procura por mais nos refegos do sofá. Encontra mais um euro e entrega todo o dinheiro a El Cacto. Peixoto revela que Albino, Fernando e Tomé estão na Junta e sugere que El Cacto vá lá para lhes pedir a parte deles. El Cacto vai, mas avisa Peixoto que tem de pagar o resto até ao final do dia.