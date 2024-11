Exclusivo «Festa é Festa»: Escapadinha de Quina e Aurélio acaba da pior maneira

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) prepara-se para dormir quando recebe uma chamada de Quina (Maria Rueff). Esta diz que adorou ver o mar, mas agora está metida num aperto e precisa da ajuda de Corcovada. Quina diz que tem de falar baixo para que Aurélio (Manuel Marques) não a oiça e Corcovada percebe que eles estão no mesmo quarto. Quina diz que esse é o problema, mas Corcovada não percebe porquê.

Quina diz que já se estreou no mar hoje e não quer estrear-se em mais lado nenhum. Corcovada faz um esforço para não se rir. Corcovada diz a Quina para ter calma e sugere que ela se deite e finja que está a dormir. Pede-lhe para ocupar a cama toda e assim Aurélio vai ter de dormir no sofá. Quina diz que o quarto não tem sofá e Corcovada pergunta-lhe se tem chão. Corcovada diz que ele pode dormir no chão e pede a Quina para lhe ligar caso aconteça alguma coisa.

Quina tem dúvidas de que aquela ideia resulte, mas também não tem mais nenhuma opção e vai tentar fazer o que Corcovada sugeriu. Quina diz que tem de desligar porque Aurélio está a sair do banho. Corcovada pede a Quina para lhe ligar, caso aconteça alguma coisa.

Quina já se espraiou na cama, para ocupar o máximo de espaço possível. Aurélio vem animado do banho e diz que está pronto para ir para o vale dos lençóis, mas ao ver Quina a dormir ferrada, fica desapontado. Aurélio faz barulho para ver se Quina acorda, mas nada funciona, até porque ela não está realmente a dormir e apenas finge que sim. Quina aumenta o volume do ronco e Aurélio acha que ela está mesmo ferradinha.

Aurélio tenta arranjar um espacinho na cama, mas Quina mexe-se, não lhe dando espaço nenhum. Aurélio fica frustrado por ter vindo de fim de semana com Quina e ter de dormir sozinho.

Agora é Aurélio que está ferrado a dormir no chão, apesar de muito desconfortável. Quina fica com pena dele e tenta acordá-lo para ir para a cama, mas Aurélio está ferrado e não dá sinal de querer acordar. Aurélio dorme no chão e ressona.

Quina já está pronta para ir embora e tenta acordá-lo. Aurélio queixa-se de dores no corpo por ter dormido no chão e Quina faz-se de parva e pergunta-lhe porque dormiu ali. Aurélio diz que ela ocupou a cama toda. Quina diz que também não dormiu muito bem, mas Aurélio não acredita, pois ouviu-a a ressonar. Quina fica chateada por Aurélio dizer que ela ressonou. Quina finge-se ofendida por Aurélio dizer que ela ressona.

Ele tenta retratar-se e diz que foi só um bocadinho, mas Quina fica chateada e diz-lhe que ele é que ressona e bem, até o quarto abanava. Aurélio diz que a noite não correu nada como ele planeava. Quina volta a ficar fula e pergunta-lhe o que tinha planeado. Quina quer ir já embora e Aurélio fica desiludido.