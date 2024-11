Exclusivo «Festa é Festa»: Família de Aida e Tomé prepara-se para viver um Natal samurai

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está toda entusiasmada a preparar a mesa de natal samurai, já Tomé (Pedro Teixeira) está a ficar muito preocupado com o comportamento da mulher, pois percebe que ela está mesmo a acreditar nas coisas que diz. Tomé acha que o jornalista vai perceber que aquilo é tudo inventado, mas Aida está confiante de que vai correr bem.

Betinha (Ana Marta Contente) e Josefa (Rita Salema) também estão vestidas de samurai, muito contrariadas. Aida observa a árvore de natal samurai e passa-se. Aida pede mais criatividade a todos, já que o natal samurai deve ser diferente do habitual, senão não tem interesse jornalístico. Aida coloca uns óculos de sol na planta e diz que assim está melhor. Estão todos incrédulos com a loucura de Aida.

Ela insiste que têm de acreditar naquilo para conseguirem convencer o jornalista. Aida continua lançada na simulação do seu natal samurai. O jornalista fica confuso com as diferenças ou falta delas em relação a um natal normal. Continuam todos espantados com a facilidade que Aida tem para inventar coisas e acreditar nelas. Desistem de a contrariar e juntam-se a ela. Agostinho chega com lagostas e fica muito confuso com o que se está ali a passar. Estão todos à mesa como se fosse mesmo natal.

O jornalista acha que não há assim tantas diferenças entre a consoada deles e a portuguesa, mas Aida esforça-se para mostrar que há diferenças sim, mas também há coisas que são iguais em todo o lado. A família goza o prato. Aida explica o significado do cato no centro da mesa e Agostinho, ingénuo, fica fascinado.

O Padre diz que estranhou o telefonema de Aida e estranha ainda mais quando vê o aparato montado em casa dela. Aida explica que estão a recriar a noite de natal samurai e gostava que o Padre desse uma missa do galo privada. O jornalista ressalva mais uma vez que não há assim tantas diferenças entre as tradições.

Aida diz que ainda há surpresas a caminho e pisca o olho a Agostinho. Aida agradece ao Padre pela missa e dá-lhe um copo de vinho. Ficam todos apreensivos, mas o Padre está tão agastado com o que se passa ali, que nem tem vontade de beber. Agostinho aparece vestido de pai natal samurai e Martins Rêgo volta a tirar notas. O jornalista acha que já viu tudo o que tinha a ver e vai embora. Aida dá por terminado o espetáculo e agradece a participação de todos.