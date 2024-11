Exclusivo «Festa é Festa»: Família de Tomé é entrevistada para uma revista

Em «Festa é Festa», Martins Rêgo está agora instalado em casa de Aida (Ana Guiomar) e eles dão-lhe comida e bebida para o comprarem. O jornalista não aguenta comer mais e quer passar à entrevista propriamente dita.

Martins Rêgo quer saber em que medida a vida de Tomé (Pedro Teixeira) foi diferente, por ser descendente de Samurais. Tomé não sabe o que dizer e Aida tem de intervir. Aida continua lançada nas suas invenções sobre tradições de samurai. Tomé fica impressionado e vai dizendo a tudo que sim.

Betinha (Ana Guiomar) e Josefa (Rita Salema) chegam a casa, sem fazer ideia do que as espera. Aida pede-lhes para se juntarem à conversa, para enriquecerem a entrevista, mas Elisabete diz que vai para o quarto e Josefa vai buscar uma bebida. O jornalista gosta da ideia de entrevistar a família toda, embora Elisabete e Josefa não façam a mínima ideia do que dizer.

Aida fala por todos e continua a contar algumas das tradições de samurai que cumprem ali em casa. O jornalista acha tudo meio estranho, mas vai registando o que Aida vai dizendo. Apesar de saberem bem o que a casa gasta, todos estão surpreendidos com a performance de Aida.

Aida seguiu com a conversa de tal forma que estão todos estupefactos e Martins Rêgo mais baralhado com tudo o que ouve. Aida continua a explicar as tradições de samurai que usam na família com muito pormenor e a família limita-se a anuir. Josefa também quer saber coisas sobre o jornalista e pergunta-lhe se ganha bem e costuma ir jantar fora.

Elisabete quer fugir dali, mas Aida não permite. Elisabete pede ao pai para acabar com aquele disparate. Ele diz que aquilo está quase a acabar, mas Elisabete teme que ainda descambe.