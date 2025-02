Exclusivo «Festa é Festa»: Fatinha faz frente à sogra

Em «Festa é Festa», Fatinha (Marta Andrino) desabafa sobre os conflitos que tem tido com a sogra desde que ela veio trabalhar para a mercearia. Josefa (Rita Salema) desvaloriza e diz que as sogras são todas assim.

Fátima queixa-se que António (Luís Simões) não sabia fazer nada porque a mãe o habituou mal e que agora a mãe lembrou-se de voltar a tratar das roupas dele. Josefa diverte-se. Fátima continua a desabafar. Betinha (Ana Marta Contente) ouve-a com preocupação e Josefa diverte-se, embora também sinta alguma pena de Fátima.

Augusta chega e diz que precisa de falar com Fátima. Elisabete deixa-as à vontade, mas Josefa quer ouvir a conversa. Augusta informa Fátima que António vai voltar para sua casa e que Fátima também pode ir. Fátima fica chocada. Fátima faz frente a Augusta. Josefa assiste divertida e atira achas para a fogueira.

Fátima diz que tem de falar com António antes de tomarem alguma decisão, mas Augusta acha que ele deve falar primeiro consigo, por ser sua mãe. Josefa apoia Augusta e as duas simpatizam uma com a outra. Fátima vê a sua vida andar para trás.

Josefa e Augusta continuam muito cúmplices em queixas e desabafos. Fátima e Elisabete ouvem-nas ao longe e já perceberam que são farinha do mesmo saco. Fátima está muito enervada com o que ouve e Elisabete diz-lhe para não ligar. Augusta faz muitas queixas de Fátima e acha que o filho merecia melhor.