Exclusivo «Festa é Festa»: Filha de Guida e Delfim apanha-os em momento constrangedor

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) e Delfim (António Melo) estão a jantar, mas o ambiente está tudo menos harmonioso. Guida quer saber por que motivo Josefa (Rita Salema) está sempre metida nas coisas de Delfim. Ele diz que é porque ela tem muita experiência. Guida fica desconfiada e lembra que Delfim já teve casos com funcionárias. Delfim diz que isso foi há muito tempo e quer compensá-la como nos velhos tempos.

Os comprimidos já fizeram efeito e Delfim está muito assanhado, pronto para se atirar a Guida. Ela manda-o esperar porque ainda está a ultimar uns pormenores e ele fica em ânsias. Quando Delfim vai finalmente entrar no quarto, a campainha toca. Ele tenta ignorar, mas não consegue quando percebe que se trata de Joana. Ela está muito feliz por ter vindo visitar os pais. Delfim tenta manter-se distante e bebe água para ver se o efeito dos comprimidos passa.

Delfim está muito feliz com a visita da filha, mas diz-lhe que devia ter avisado. Joana diz que se avisasse deixava de ser surpresa. Guida vem toda contente por ter ouvido a voz da filha e nem se lembra do que tinha vestido. Joana fica envergonhada com a figura da mãe e dá-lhe uma manta para se tapar. Delfim continua a beber água e cruza as pernas para disfarçar. Guida enche Joana de beijos.

Estão muito felizes com a visita da filha, mas foram apanhados de surpresa. Joana olha para a roupa da mãe e diz que já percebeu. Joana diz que estava com saudades, mas começa a chorar e conta que o namorado a trocou pela amiga e ainda lhe ficou com algum dinheiro. Joana pede desculpa aos pais por lhes ter dado mais aquela desilusão, mas eles não estão desiludidos com ela. Têm pena é que ela escolha sempre tão mal os namorados, mas acham que é porque é muito boazinha e ingénua. Eles têm esperança que um dia Joana arranje um namorado à sua altura. Por agora, abraçam a filha e consolam-na.