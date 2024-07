Exclusivo «Festa é Festa»: Florinda descobre traição de Bino

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) vai para sair de casa, quando encontra Rufino (Carlos Cunha) à porta. Este diz que precisa de falar com ele e Albino sugere que falem na junta, mas Rufino prefere falar com ele já ali, para não andarem a engonhar. Albino desconfia qual seja o assunto e o seu alter ego diz-lhe que chegou a hora de dar satisfações a Rufino. Rufino vai direto ao assunto e pergunta a Albino se lhe disse a verdade, na última conversa que tiveram. Albino começa com rodeios, mas Rufino esclarece que quer saber se Albino se envolveu com Lenita (Sofia Grillo) ou não. Albino engole em seco. Rufino insiste em saber o que se passou entre Albino e Lenita e lembra que há regras entre os homens, sobre não roubarem as mulheres uns aos outros. Albino não fazia ideia de que Lenita e Rufino eram um casal e Rufino diz-lhe que devia ter perguntado. Além disso mentiu-lhe quando disse que não se passou nada e agora quer saber a verdade. Albino confessa a Rufino que teve um fraquinho por Lenita e que um dia ficaram presos na junta e rolou um beijo. Rufino pergunta se foi só isso e Albino garante que sim. Foi difícil, mas conseguiu resistir à tentação. Rufino fica aliviado e diz que é melhor assim, senão teria de tomar medidas. Quando eles saem, aparece Florinda a chorar. Ouviu a conversa.

Florinda (Ana Brito e Cunha) está destruída. Olha para a aliança, para uma foto de família e sente que tudo aquilo se desmoronou. Carlos (Rodrigo Paganelli) entra em casa e apercebe-se logo de que a mãe não está bem. Carlos pergunta-lhe o que se passa e percebe que tem a ver com Albino. Florinda conta a Carlos a conversa que ouviu entre Albino e Rufino. Carlos fica danado pelo pai ter voltado a trair a mãe. Carlos pergunta a Florinda se tem a certeza do que ouviu e sai para resolver o assunto. Florinda fica agora preocupada com o que Carlos irá fazer.

Lenita diz a Albino que precisa de ter uma conversa séria com ele e ele diz-lhe exatamente a mesma coisa. Ambos dizem que é sobre Rufino. Lenita acha que Rufino está desconfiado de que se passou algo entre eles, mas Albino diz que sabe mesmo. Lenita fica muito aflita, pois conhece bem Rufino. Carlos aparece para falar com o pai e não gosta de ver Lenita ali. Carlos dá um sermão ao pai por ter voltado a trair a mãe. Albino e Lenita não dizem nada, pois sabem que ele tem razão. Depois lá dizem que aquilo não foi nada e que conseguiram parar a tempo, mas para Carlos, um beijo já é uma traição. Carlos conta que Florinda ouviu a conversa de Albino e Rufino e ficou destruída. Albino fica devastado e sai a correr para ir ter com a mulher.

Albino chega a casa e vê Florinda sentada no sofá, destruída. O que o deixa também a ele destruído. Albino pede-lhe desculpa pelo que aconteceu. Sabe que foi errado e que não tem perdão, mas diz que nunca quis casar ou ter filhos com outra pessoa, pois ela é o amor da sua vida. Florinda diz que já nem se consegue zangar e que está profundamente triste. Albino chora por ter deixado Florinda assim