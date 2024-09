Exclusivo «Festa é Festa»: Guida apresenta toda a aldeia ao filho

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) vai mostrar o café a Marco, Betinha (Ana Marta Contente) e Fatinha (Marta Andrino) ficam de olhos postos nele, tentando perceber porque motivo António (Luís Simões) teve aquela reação tão estranha.

Vuitton (Beatriz Costa) estava cabisbaixa, mas muda completamente quando vê Marco e parece ter bastante interesse nele, ao contrário de Marco que não mostra pinga de interesse por ela. Fátima e Vuitton fazem algumas perguntas a Marco sobre a sua carreira e se vai ficar muito tempo pela Bela Vida. Guida vai ajudando nas respostas.

Teixeira (Rui Melo) conversa com Elisabete sobre a falta que tem feito no consultório e ela explica que agora tem de dedicar mais tempo ao café. Guida apresenta Marco a Teixeira. Marco vira costas a Vuitton e fica encantado a conversar com Teixeira.

Marco está muito entusiasmado com a conversa com Teixeira, já este só olha para Elisabete, pois queria acabar a conversa sobre o consultório. Marco diz que gostava de marcar uma consulta. Guida fica incomodada, pois acha que o filho não tem problemas para ir ao psicólogo. Teixeira nota que talvez haja ali qualquer coisa por resolver, mas agora só quer sair dali.

Guida diz que está na altura de Marco conhecer a junta, pois será o futuro local de trabalho do pai. As raparigas acham que Guida está muito confiante e lembram que Delfim (António Melo) pode não ganhar. Guida tem a certeza que Delfim vai ganhar e pede a Marco para ajudar na campanha. Ele quer ficar fora disso, mas Guida não vai permitir.