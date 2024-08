Exclusivo «Festa é Festa»: Guida tem visão sobre a morte dos 3 casais?

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) e António (Luis Simões) estão por ali a trabalhar, quando começam a ouvir barulho vindo da rua. António acha que tem a ver com o assunto do momento e pergunta a Guida se teve mais alguma visão. Ela diz que foi só aquela e prefere não falar disso. António desata a chorar com a possibilidade de terem morrido todos e Guida abraça-o.

António olha para Guida, mas não diz nada. Guida percebe que ele quer perguntar alguma coisa e dá-lhe luz verde para o fazer, só que a pergunta de António tema ver com as visões dela e Guida deixa bem claro que não quer falar sobre o assunto.

Fátima (Marta Andrino) chega a tremer e abraça-se a António. Ela conta o que ouviu nas notícias e ficam todos muito consternados.