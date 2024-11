Exclusivo «Festa é Festa»: Guida tenta perceber se a visão que teve é verdade

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) observa o filho, como que tentando perceber se a sua visão tem algum fundamento. Marco nota a forma como a mãe o olha e fica desconfortável. Guida pergunta-lhe se tem feito amigos novos e Marco estranha a pergunta. Marco estranha a pergunta da mãe e Guida diz que não tem mal nenhum querer saber se ele tem feito amigos.

Guida não gosta da reação de Marco e diz que parece que tem algo a esconder. Marco passa-se com a conversa e Guida fica sentida.

Delfim (António Melo) pergunta a Marco o que se passou com Guida e ele acha que ela acordou virada do avesso. Delfim sabe que as mulheres são mesmo assim e que Marco também o deve saber, já que tem muita experiência na área. Marco fica incomodado por ter de voltar àquele assunto.

Delfim está convicto de que Marco conhece bem as mulheres e que para além de conhecer muitas, conhece mulheres do mundo todo. Marco não aguenta mais aquele tema e vai embora. Delfim fica desconsolado ao perceber que Guida já levantou a mesa do pequeno-almoço.