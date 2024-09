Exclusivo «Festa é Festa»: Ivone e Glória tentam juntar Celeste e Agostinho

Em «Festa é Festa», Ivone (Maria Emília Correia) está muito empenhada a pôr a mesa e acha que Glória (Catarina Avelar) também devia estar, pois vão ter um jantar importante, onde Agostinho (Jorge Mourato) e Celeste (Margarida Antunes) podem começar a namorar e se isso acontecer, elas terão muito a ganhar, pois Celeste irá partilhar a sua riqueza com elas e talvez até contrate uma empregada.

Glória acusa Ivone de ser interesseira, mas ela acha que ficam todos a ganhar. Agostinho elogia a comida e Ivone diz que foi Celeste que cozinhou, dando início o seu plano para juntar Celeste e Agostinho. Glória e Ivone continuam a enumerar as qualidades de Celeste. Ela fica muito surpreendida, mas agradece.

Agostinho revela que tem várias mulheres em Angola e Glória e Ivone esmorecem, mas quando diz que tem sempre espaço para mais uma, ganham nova esperança. Já terminaram de jantar e estão agora a beber café e licor. Agostinho gosta do licor e Ivone e Glória dizem que foi Celeste que fez.

Agostinho começa a perceber o que se está ali a passar e até gosta da ideia. Celeste é que ainda não percebeu. As irmãs continuam a elogiar Celeste e Agostinho explica-lhe que estão a tentar fazer um arranjinho entre eles. Celeste fica escandalizada. Glória e Ivone continuam a encher os copos de licor a Celeste e Agostinho. Celeste já não está a achar piada, mas todos a incentivam a beber para ficar mais desinibida.

As irmãs saem e sugerem que eles conversem para se conhecerem melhor. Agostinho diz que gosta de tratar as mulheres como rainhas e pergunta a Celeste se alguma vez pensou em ser rainha. Celeste está muito confusa. Celeste está confusa por Agostinho dizer que tem várias mulheres e diz que isso é coisa do mafarrico. Agostinho confirma que é um pinga-amor, mas acha que não faz mal, uma vez que só quer cuidar bem das mulheres e que elas cuidem bem dele. Celeste tenta perceber se aquilo é bom ou mau, mas começa a ficar fascinada com o paleio de Agostinho.