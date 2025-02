Exclusivo «Festa é Festa»: Joana atira-se a António

Em «A Fazenda», António (Luís Simões) e Jorge (Manuel Melo) estão por ali a trabalhar. António está triste com a situação entre a mãe e Fátima (Marta Andrino). Joana chega e pede a Jorge (Manuel Melo) para ir ao armazém ver se ela deixou lá o guarda-chuva. Jorge estranha, mas acaba por ir.

Quando fica sozinha com António, Joana começa a atirar-se a ele, mas António está tão na bolha dele, que nem se apercebe. Joana continua com as suas investidas, mas António ainda não percebeu. Joana conta que os pais querem que ela case e tenha filhos, mas para isso precisa de um homem e não há muitos decentes por aí. Joana sussurra ao ouvido de António que ele era perfeito para esse papel e finalmente António percebe o que se está ali a passar e assusta-se.

António está muito tenso com as coisas que Joana lhe diz, mas ela fica ainda mais interessada com aquele ar tímido dele. Joana acha que ele daria um bom pai para os seus filhos e António bloqueia.

Guida (Cristina Oliveira) e Delfim (António Melo) aparecem e Joana muda completamente a sua postura. António está muito confuso com o que se passou ali. Delfim e Guida preparam um lanche para Joana, enquanto ela se mantém na sua postura de tímida para os pais, mas vai lançando olhares matadores a António. Quando saem, Jorge aparece e nota que António não está bem.

António acaba por explodir e dizer que está farto dos filhos de Guida, pois são uns falsos e tarados. António conta que Joana lhe disse que dava um bom pai para os filhos. António já contou a Jorge o que Joana lhe disse e Jorge também está chocado, mas pergunta se ele aceitou a proposta de lhe fazer um filho. António fica chocado e lembra que é casado. Jorge diz que se ele fizesse um filho à filha da patroa, virava patrão. António não quer acreditar no que está a ouvir e sai para arejar.