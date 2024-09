Exclusivo «Festa é Festa»: João Maria faz proposta (inédita) a Bino

Em «Festa é Festa», Bino (Pedro Alves) foi ter com João Maria (Ricardo Trêpa) convencido de que ele lhe vai pedir para voltar para a presidência da junta e por isso está todo inchado e mostra-se muito disponível. Quando João Maria lhe diz que o quer contratar para secretário, Albino fica de queixo caído.

Albino fica fulo com a proposta de João Maria em contratá-lo como secretário e afirma que o seu lugar é na presidência, mas João Maria recorda-o de que já não é e que a única forma que tem de voltar para a junta é aceitando a sua proposta. João Maria quer saber se Albino aceita ou não a proposta de trabalho. Albino queria mesmo era voltar para a presidência, mas não sendo possível, tem de aceitar o cargo de secretário. Negoceiam o salário e Albino acusa João Maria de ser verdinho. João Maria assume que precisa da experiência de Albino e daí querê-lo por perto.

Albino vai à procura de Florinda (Ana Brito e Cunha) para lhe contar que afinal João Maria não lhe queria devolver a presidência da junta, mas sim contratá-lo para secretário. Florinda e Corcovada (Maria do Céu Guerra) ficam surpreendidas, mas também com vontade de rir. Perguntam como podem ajudar e Albino pede uma caipirinha para afogar as mágoas.