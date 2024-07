Exclusivo «Festa é Festa»: Laidinha quer levar Manel à falência e pede-lhe mais dinheiro

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) está muito tenso com as proporções que a sua história com Laidinha está a tomar e diz-lhe que precisam de ter uma conversa muito séria. Laidinha concorda e Manel fica aliviado, achando que ela sente o mesmo que ele. Manel quer acabar com aquela história de uma vez por todas, mas Laidinha quer precisamente o contrário.

Manel desespera com a insistência de Laidinha em continuar com aquela história. Ela diz que para além de continuar, quer aumentar o seu cachet, pois passou de figurante a protagonista. Manel não quer acreditar no que está a ouvir.