Exclusivo «Festa é Festa»: Lenita deixa Teixeira envergonhado

Em «Festa é Festa», Betinha (Ana Marta Contente) pergunta se pode deixar entrar a próxima paciente e Teixeira (Rui Melo) diz que sim, mas quando sabe que é Lenita (Sofia Grillo), diz que está muito ocupado e não a pode atender. Elisabete estranha, pois não o vê ocupado com nada. Teixeira diz que está a fazer uma formação e inventa um tema. Elisabete acha que ele está a evitar Lenita, embora Teixeira diga que não.

Elisabete diz a Lenita que não pode entrar porque Teixeira está em formação, mas Lenita não acredita naquela desculpa e entra pelo gabinete adentro. Elisabete vai atrás dela, muito aflita. Lenita entra de tal maneira, que Teixeira até se assusta. Elisabete entra esbaforida atrás dela e explica que tentou impedi-la, mas Lenita não fez caso.

Lenita exige falar com Teixeira e este aceita recebê-la. Lenita quer saber porque motivo Teixeira nunca mais lhe disse nada. Ele está claramente desconfortável com a presença dela. Lenita diz que não percebe o silêncio de Teixeira e pergunta-lhe se o jantar deles correu assim tão mal. Teixeira acha que sim, pois estava com os copos e acabou por fazer figuras. Lenita diz que se divertiu muito e ainda ficou a gostar mais dele. Teixeira fica envergonhado por não se lembrar de algumas coisas que disse. Lenita insinua-se e ele fica encurralado.

Teixeira está muito desconfortável com o que se terá passado no jantar, pois estava com os copos e não se lembra de tudo. Lenita insiste que foi muito bom e pergunta-lhe se não gostou das festinhas que lhe fez. Teixeira quer esquecer aquele jantar. Lenita diz que nesse caso terão de fazer outro jantar. Teixeira fica ainda mais nervoso.

Lenita insiste em combinar um segundo jantar, mas Teixeira continua com muitas reservas, pois tem vergonha da forma como se comportou. Lenita diz que o problema foi ele ter bebido antes e aconselha-o a não fazer o mesmo no próximo. Teixeira fica envergonhado de cada vez que se fala no jantar. Lenita avisa que não vai insistir mais, pois não é de pedinchar. Teixeira fica aflito. Lenita continua a insistir no jantar, mas só o faz porque sabe que Teixeira tem vergonha do que aconteceu no primeiro. Lenita sugere que desta vez não haja álcool e que Teixeira não beba antes. Lenita diz que fica tudo combinado para amanhã e vai embora. Teixeira fica ansioso. Elisabete pergunta se ainda vai dar consultas hoje. Teixeira pede 5 minutos para se recompor.