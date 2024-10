Exclusivo «Festa é Festa»: Lenita e Teixeira trocam carinhos

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) já está no restaurante à espera de Lenita (Sofia Grillo) e o empregado pergunta-lhe se quer algo para beber. Teixeira pede um copo de vinho, mas depois lembra-se que no primeiro encontro não correu muito bem ter bebido e pede antes água. O empregado diz que se está no segundo encontro é porque o primeiro não correu assim tão mal e um copo de vinho ia ajudá-lo a relaxar.

Lenita chega e Teixeira fica embasbacado com ela. Ela diz que demorou porque Rufino (Carlos Cunha) se pôs com conversetas. Teixeira diz que podia ter ido buscá-la, mas Lenita não acha boa ideia, pois as pessoas iam falar. Teixeira não sabia que Lenita se importava com o que as pessoas dizem. Ela diz que não é por ela, mas sim por ele. Brindam e bebem.

Teixeira diz a Lenita que está particularmente bonita hoje e ela diz-lhe que também está mais elegante do que o costume. Teixeira cora e Lenita acha graça a isso.

Lenita e Teixeira jantam e conversam animados sobre terem ido parar os dois à Bela Vida. Teixeira diz que a aldeia tem muito material para ele trabalhar e Lenita pergunta se quer dizer que há muitos malucos. Reconhecem que há sintonia entre eles por terem ido parar à Bela Vida e por estarem a jantar juntos. Lenita e Teixeira acabam de jantar e constatam que desta vez quase não beberam e nem sentiram falta. Lenita gostou muito do restaurante e quer repetir. Teixeira pergunta-lhe se quer sobremesa e Lenita beija-o. Sorriem e voltam a beijar-se.