Exclusivo «Festa é Festa»: Lenita quer que Rufino assuma que roubou o dinheiro da Junta

Em «A Fazenda», Lenita (Sofia Grillo) mostra balancetes da Toca a Rufino e exige explicações. Ela perceber que a Toca não tem faturado e quer saber de onde veio o dinheiro que encontrou no outro dia. Rufino (Carlos Cunha) fica aflito. Lenita exige que Rufino confesse que foi ele que assaltou a junta, pois já percebeu que foi ele que lhe roubou a chave da junta e o saco com dinheiro que encontrou, era o dinheiro que estava no cofre da junta. Rufino nega e Lenita ameaça chamar a polícia. Rufino acaba por confessar.

Lenita exige que Rufino assuma que foi ele e que o diga bem alto. Rufino assim o faz, mas sempre de olhos no chão. Lenita recrimina-se por não ter percebido antes, pois conhece bem a peça. Rufino pede a Lenita para não o denunciar, mas ela manda-o calar, para poder pensar no que fazer. Rufino recusa-se a fazer o que Lenita lhe pediu, mas ela diz que não há alternativas.

Lenita avisa que se não fizer o que ela lhe disse, então terá de enfrentar as consequências dos seus atos na justiça. Rufino fica muito aflito, sem saber o que fazer.