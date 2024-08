Exclusivo «Festa é Festa»: Lenita tenta beijar Teixeira

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) está ansiosa à espera de Teixeira (Rui Melo). Ele chega muito diferente do habitual, pois vem com os copos. Teixeira pergunta se pode beber alguma coisa e Lenita deixa-o à vontade para se servir do bar. Teixeira salta o balcão e cai. Depois começa a preparar um cocktail, mas de forma muito desajeitada. Lenita está estupefacta.

Teixeira preparou dois cocktails mal-amanhados e já está a acabar de beber o seu. Lenita chama-o à atenção por estar a beber muito e a comer pouco e diz que isso normalmente dá mau resultado. Teixeira diz que aguenta bem o álcool e gaba-se de ser um bom rapaz. Lenita tenta saber o estado civil dele e aproxima-se para o beijar, mas Teixeira agarra-se ao copo de vinho para fugir ao beijo. Lenita regressa com um pudim, mas encontra Teixeira a dormir. Lenita ri-se, pois afinal Teixeira não tem assim tanto andamento como disse. Ela faz-lhe uma festinha na cabeça e Teixeira, mesmo a dormir, sorri.