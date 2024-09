Exclusivo «Festa é Festa»: Mais próximos do que nunca, Carlos ajuda João Maria

Em «Festa é Festa», João Maria (Ricardo Trêpa) fala ao telemóvel com Delfim (António Melo) e comenta com Carlos (Rodrigo Paganelli) que querem fazer debates, para os eleitores poderem conhecer as ideias dos candidatos. Carlos acha normal e promete ajudar João Maria, caso ele queira mesmo ser presidente da junta e se comprometa a fazer um bom trabalho pela aldeia. João Maria agradece a ajuda de Carlos.

Carlos e João Maria estão reunidos para prepararem o debate de João Maria. Carlos tem de mostrar a João Maria como é a realidade da aldeia, pois ele está muito fora do contexto. Ana Carolina (Beatriz Barosa) fica admirada por vê-los juntos e ainda mais por estarem a trabalhar em conjunto.