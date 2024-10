Exclusivo «Festa é Festa»: Marco fica encantado com Gabanna

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) mete conversa com Marco e tenta saber quanto ganha e se tem mesmo viagens grátis. Betinha (Ana Marta Contente) fica indignada com a lata da tia e chama-a à atenção.

Gabanna (Bruno Cabrerizzo) chega e Marco fica logo muito simpático e disponível para falar com ele. Josefa observa aquela mudança de comportamento e fica desconfiada. Gabanna não está minimamente interessado na conversa de Marco, que sugere ir jantar com ele um dia e assistir a um treino.

Assim que Tomé (Pedro Teixeira) chega, Gabanna finge-se muito amigo dele e vai a correr abraçá-lo, para se livrar de Marco. Tomé estranha aquele comportamento e pergunta a Gabanna se bateu com a cabeça. Gabanna pede a Tomé para fingir que estão a ter uma conversa importante, para não ter de voltar para a mesa de Marco. Tomé estranha aquela reação, mas associa que talvez Marco também seja viciado no jogo e Gabanna esteja com medo de perder alguma aposta. Gabanna diz que Marco o olha de forma estranha e parece que o quer matar. Tomé fica interessado e vê em Marco um aliado.