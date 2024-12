Exclusivo «Festa é Festa»: Nando quer fugir do país

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) e Nando (Manuel Marques) tomam o pequeno-almoço, quando Vuitton (Beatriz Costa) chega com um envelope do catering da festa e o entrega a São. Ela vê e passa-o a Fernando, que desmaia ao ver o valor. Vuitton estranha que São não reaja ao desmaio do pai.

Vê o valor e percebe porque o pai desmaiou. São sabia que ia ter aquele problema. Fernando faz um escândalo por causa do valor da festa e diz que não têm dinheiro para pagar aquilo. Fernando avisa que vão passar fome e Vuitton começa a chorar.

Fernando começa a pensar em fugir para Paris, para não ser preso e Vuitton fica em pânico. Fernando está a fazer a mala para fugir para Paris. Vuitton chora desesperada. São acusa Fernando de estar a fugir como um rato e acha que ele devia fazer alguma coisa para resolver a situação. São sugere que Fernando peça dinheiro emprestado a Delfim (António Melo).

A discussão continua com Fernando a querer fugir para Paris e São a recriminá-lo por a deixar sozinha com a filha a enfrentar os problemas. São senta-se em cima da mala de Fernando, impedindo-o de fugir e exige que peça dinheiro emprestado a Delfim. Fernando não vê com que pretexto o possa fazer, mas São diz que trata dessa parte.