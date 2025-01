Exclusivo «Festa é Festa»: Nelinha e o Padre fazem um pacto

Em «A Fazenda», Celeste (Margarida Antunes) vai ter com o Padre (Carlos M Cunha) e conta-lhe que a junta foi assaltada, mas ao contrário do que seria de esperar, o Padre fica calado e não reage. Celeste (Margarida Antunes) estranha e dá a novidade com mais vigor, mas o Padre continua absorto e lembra-se de ter visto Albino e Manuela a entrarem na junta à noite. O Padre sai porta fora e pede a Celeste para trancar a porta quando sair.

O Padre vai ter com Manuela e fala com ela num tom sigiloso, o que a faz crer que ele se quer consultar com ela, mas na verdade o Padre queria falar com Manuela sobre o que se passou na junta, só que Manuela começa a divagar sobre o seu dom e como Teixeira prometeu ajudá-la.

Manuela continua a achar que o Padre quer que ela lhe dê uma consulta, mas ele diz que está ali por causa do assalto à junta. Manuela fica genuinamente surpreendida, mas o Padre diz-lhe que a viu entrar com Albino na junta, de forma sorrateira, ontem à noite. Manuela acaba por confessar que foram treinar magia, mas o Padre não fica convencido. Manuela jura que não roubou nada. Conta que só esteve na junta a ajudar Albino a ensaiar truques de magia e depois foi-se embora e ele ficou sozinho. O Padre fica focado nesse pormenor e Manuela percebe que pode ter sido Albino. Eles combinam não comentar nada com ninguém até terem mais certezas, mas Celeste ouviu a conversa.