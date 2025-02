Exclusivo «Festa é Festa»: Nelinha lança um desafio a Teixeira

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) dá mais um raspanete a Nelinha (Inês Herédia) por ter voltado a dar consultas e tê-lo feito esperar na sala de espera, enquanto ela fazia o trabalho que devia ser ele a fazer. Manuela acha que Teixeira está com ciúmes por ter ouvido os elogios que Abel (Júlio César) lhe fez e sugere que em vez de ciúmes, oiça as suas dicas para que possa melhorar. Teixeira não quer acreditar no que ouve.

Manuela lança um desafio a Teixeira onde propõe que atendam a mesma pessoa e quem a puser a chorar primeiro, ganha. Teixeira não concorda, mas Manuela diz que será sempre a opinião de um contra o outro. Teixeira diz que a sua é mais válida, uma vez que estudou e Manuela relembra-o do que Abel disse.

Manuela acha que Teixeira está em negação e aconselha-o a ter uma consulta com ela. Teixeira quer acabar com a conversa e diz que o desafio é uma coisa infantil. Manuela acha que Teixeira está com medo de perder e ele acaba por ceder e aceitar fazer o desafio. Ficam os dois ao despique de forma muito infantil. Teixeira apercebe-se e fica envergonhado.

Teixeira e Manuela estão sentados à secretária. Há uma certa tensão e competição no ar. Jorge (Manuel Melo) chega e Teixeira diz que foi um golpe baixo, pois Jorge é um dos melhores amigos de Manuela. Ela pergunta se uma amizade é mais forte do que um doutoramento e Teixeira fica picado. Assim que Jorge se senta no divã, Manuela começa a cronometrar. Teixeira fala no pai de Jorge e o queixo treme-lhe. Jorge continua a ser consultado por Teixeira e Manuela, que estão apenas focados no tempo que Teixeira demorou a fazer Jorge chorar e nem ligam ao estado em que ele ficou. Teixeira acha difícil que Manuela consiga bater aquele tempo, mas ela não esmorece. Continuam em competição, alheados ao que Jorge sente. Jorge já está mais recomposto. Manuela diz que agora é a vez dela, mas Jorge continua a leste da competição entre eles. Teixeira acha melhor pararem com aquilo, pois não é justo sujeitar Jorge àquela situação, mas Manuela quer tirar a prova dos nove e pede a Teixeira para cronometrar. Manuela pergunta a Jorge qual a recordação mais antiga que tem do pai e Jorge começa logo a tremer do queixo. Jorge recorda o momento em que o seu gato foi atropelado e chora desalmadamente. Indiferentes aos sentimentos de Jorge, Manuela e Teixeira estão focados na sua competição. Manuela comprova que foi mais rápida a fazer chorar Jorge e por isso é melhor psicóloga. Teixeira diz que isso não prova nada e ficam a discutir sobre qual deles é melhor.

Manuela vai ter com Jorge e mete conversa com ele, mas ele está alheado e não responde. Jorge acaba por dizer que não está nos seus dias, pois a consulta mexeu muito com ele. Manuela pergunta a Jorge se a perdoa. Manuela não percebe. Manuela está cheia de remorsos pelo que fez e pede desculpa a Jorge por ter sido muito parva com ele. Manuela diz que nunca devia ter feito o que fez e muito menos a Jorge, que é tão seu amigo. Jorge perdoa Manuela, mas conta-lhe que chorou com a ajuda de uma garrafa de água. Manuela percebe que foi enganada.