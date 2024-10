Exclusivo «Festa é Festa»: Nelinha tem futuro na psicologia?

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) desabafa com Nelinha (Inês Herédia) sobre a sua falta de sorte com os homens e Manuela brinca com ela chamando-a de marota. Quina não gosta e afirma que só teve um homem na sua vida: Quim Barreiros. Manuela fica espantada, mas Quina diz que foi em sonhos e que apenas deu uns beijinhos a Aurélio (Manuel Marques).

Manuela conclui que Quina não teve assim tantas experiências para dizer que não tem sorte ao amor e que se calhar a causa para isso ter acontecido é o facto de Quina ser espigadota e afugentar os homens. Manuela diz que não há problema e que vai ajudá-la a quebrar o enguiço.

Abel e Manel (Vitor Norte) aparecem para salvar Quina, mas encontram-na abraçada a Manuela e agradecer-lhe, muito emocionada. Quina não gosta de ver Manel e Abel e pergunta-lhes o que estão ali a fazer. Eles dizem que vieram salvar Quina, mas ela diz que não precisa de ser salva e que gostou muito da consulta de Manuela. Eles ficam muito surpreendidos e até Manuela se espanta.

Quina acha que eles também deviam fazer terapia e Manuela sugere que façam em conjunto. Abel e Manel estão agora sentados a desabafar sobre o que os atormenta: o amor não correspondido (falam de Corcovada, mas sem nunca dizerem que é ela). Quina e Manuela ficam pasmadas e com a sensação de que eles estão a falar da mesma pessoa. Abel e Manel ficam aflitos, com a possibilidade de que se perceba de quem estão a falar, e disfarçam.

Abel e Manel negam que estejam a falar da mesma pessoa, mas ninguém fica muito convencido. Manuela diz que isso agora também não importa, mas que deviam dizer a essa pessoa o que sentem por ela. Abel e Manel confessam que têm medo da rejeição e emocionam-se por estarem a falar sobre isso.

Todos reconhecem que Manuela tem muito talento. Teixeira (Rui Melo) aparece e fica furioso. Teixeira repreende Manuela por estar a brincar com um assunto tão sério e acusa-a de ser irresponsável. Teixeira lembra que ela invadiu o seu gabinete e está a dar consultas para as quais não tem habilitação. Abel, Manel e Quina saltam em defesa de Manuela e dizem que ela tem muito jeito para ouvir e encorajar as pessoas. Teixeira e até Manuela ficam muito surpreendidos.