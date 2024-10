Exclusivo «Festa é Festa»: O café tem uma nova dona. E, não é Josefa nem Guida

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) chega ao café e quer saber como correram as vendas na sua ausência. Fátima (Marta Andrino) sabe que Josefa não vai reagir nada bem quando souber que já não é a dona do café e tenta esquivar-se a esse momento, mas Betinha (Ana Marta Contente) pede-lhe para ficar e ajudar.

Elisabete revela que agora a dona do café é ela e Josefa fica incrédula. Josefa não aceita que o café agora seja de Elisabete e acusa-a de roubo. Elisabete diz que foi tudo legal e aconselha a tia a aceitar que dói menos. Elisabete está disposta a deixar Josefa trabalhar no café, mas esta recusa a proposta.

O Padre (Carlos M. Cunha) e Ivone (Maria Emília Correia) chegam e metem-se na discussão. O Padre tenta acalmar os ânimos, já Ivone só manda achas para a fogueira. Delfim (António Melo) está mais uma vez a falar do filho com muito orgulho. Josefa fica ansiosa para o conhecer e eis que entra Marco.

Josefa confirma que era tudo verdade o que se diz sobre Marco e até fica nervosa, mas Marco cumprimenta-a de forma meramente cordial, ao contrário de Gabanna (Bruno Cabrerizzo), que até os olhos se riem. Delfim incentiva Marco a falar da sua vida e como é excitante ser piloto de aviões e ter uma namorada em cada canto do mundo. Marco fica desconfortável sempre que o pai toca naquele assunto, mas já está habituado. Gabanna, Josefa e o Padre notam qualquer coisa no olhar de Marco. Delfim insiste para que Marco conte as suas aventuras, mas Gabanna percebe que ele não quer e salva-o.