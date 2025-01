Exclusivo «Festa é Festa»: O cerco aperta nas conta da Junta

Em «Festa é Festa», estão todos regalados a comer o cozido de Quina (Maria Rueff). Albino (Pedro Alves) diz que para comer o cozido até valeu a pena ir preso. Corcovada (Maria do Céu Guerra) confia que Albino esteja inocente, mas João Maria (Ricardo Trêpa) não parece muito convencido. Corcovada está farta do comportamento de João Maria e diz que está na altura de fazer uma auditoria às contas da junta. João Maria fica aflito.

Agora é Albino que goza o prato. João Maria até se engasga quando ouve falar em auditoria às contas da junta. Carlos percebe e provoca-o. João Maria disfarça e diz que as contas da junta nunca estiveram tão bem, mas todos ouviram João Maria dizer que a junta já andava com problemas financeiros.

Corcovada diz que mais cedo ou mais tarde terão de fazer uma auditoria. João Maria fica aflito. João Maria chega enervado porque Corcovada acredita que Albino é inocente e vai ajudá-lo a provar a sua inocência. Lenita fica contente, até porque também não está provado que Albino seja culpado. João Maria diz que se não foi Albino, então foi Lenita, pois só eles os três é que têm a chave da junta. Lenita não admite que João Maria desconfie dela e vai-se embora. João Maria bufa.

Rufino vai ter com Lenita ao café e percebe que ela está nervosa. Lenita conta-lhe que João Maria insinuou que podia ter sido ela a assaltar a junta. Rufino fica com remorsos por colocá-la naquela situação, mas disfarça e diz que tem a certeza que foi Albino. Lenita não tem assim tanta certeza, mas vai falar com ele para tentar perceber. Rufino fica nervoso. Rufino continua a tentar convencer Lenita a não se meter mais naquele assunto, pois acha que ainda vai sobrar para ela. Lenita está determinada em falar com Albino e perceber se ele é culpado ou não. Para não levantar suspeitas, Rufino diz que é capaz de ser boa ideia. Lenita diz que se a chateiam muito sai da junta e volta para a Toca, já que até está a faturar mais. Rufino fica comprometido.