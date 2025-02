Exclusivo «Festa é Festa»: O momento emocionante entre Quina e Bino

Em «A Fazenda», Quina (Maria Rueff) dá comida a Bino (Pedro Alves) e diz-lhe que merece cada migalha que põe na boca, pois fez-se um mágico a sério. Quina diz que nunca duvidou das capacidades dele, mas Albino sabe que não é verdade.

Quina diz ter muito orgulho nele enquanto mágico, mas sobretudo enquanto pessoa e recorda o momento em que o conheceu e soube que ia ser sua madrinha. Emocionam-se os dois.

Albino reconhece que muito do que é, deve a Quina e não lhe poupa elogios. Albino diz-lhe que é uma grande mulher, que sabe fazer de tudo um pouco e todos gostariam de ser como ela. Voltam a emocionar-se e Quina chora. Albino diz-lhe que gosta muito dela e abraçam-se.

Corcovada (Maria do Céu Guerra) e Ana Carolina (Beatriz Barosa) encontram Albino e Quina abraçados e gostam daquela imagem. Elas sabem que apesar de eles andarem sempre às turras, há ali muito amor envolvido. Corcovada diz que vai com Ana Carolina ver como ficaram as instalações da universidade sénior e convida Albino e Quina para irem com elas.