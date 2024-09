Exclusivo «Festa é Festa»: O pânico está instalado! Casais perdem-se em ilha deserta

Em «Festa é Festa», as mulheres estão com um ar muito preocupado e exausto. Aida (Ana Guiomar) anda de um lado para o outro a ver se vê os homens. Começam a achar que lhes aconteceu alguma coisa e discutem umas com as outras. Florinda (Ana Brito e Cunha) lembra que têm de se manter unidas. Aida encontra uma pequena cascata de água doce e todas festejam. Florinda vê os homens a regressar e todas vão a correr abraçar os maridos.

Peixoto (Vitor Emanuel) acha que para Josefa (Rita Salema) tanto fazia se voltassem ou não. Josefa diz que não é bem assim e estava ansiosa para que voltassem e lhes dissessem que encontraram uma forma de saírem da ilha. As mulheres perguntam aos maridos se descobriram forma de sair dali, mas eles entreolham-se comprometidos. Os homens dizem que correram a ilha de uma ponta à outra e só viram areia, mato e mar. Estão realmente numa ilha deserta e não há forma de sair dali. Ficam todas muito desiludidas e desesperadas.