Exclusivo «Festa é Festa»: O reencontro emocionante de Bino e Florinda com Bininha e Carlos

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) e Albino (Pedro Alves) choram agarrados a Bininha. Carlos (Rodrigo Paganelli) junta-se a eles e também chora. Depois juntam-se Corcovada (Maria Do Céu Guerra), Quina (Maria Rueff), Manel (Vitor Norte), Abel e Ana Carolina (Beatriz Barosa). Estão todos muito emocionados com o regresso de Albino e Florinda. Nunca ninguém vai esquecer aquele momento.

Abel diz que têm de ser prudentes e Manel manda vir com ele. Abel ficou ofendido com Manel e este explica que deve vir aí mais uma teoria de Abel. Este diz que não é teoria nenhuma, mas acha prudente fazerem análises e exames, pois estiveram expostos a vírus na ilha e passaram fome. Florinda diz que já fizeram alguns, mas podem fazer mais. Albino prefere beber uma pinga para matar qualquer bicho que tenha apanhado. Florinda mata saudades de Bininha e vai contando como foi a aventura na ilha.

Albino conta as coisas à sua maneira e faz de si o herói. Florinda vai repondo a verdade e todos se divertem com isso. João Maria e Gabanna (Bruno Cabrerizzo) fazem uma exagerada festa a Albino e Florinda, deixando todos surpresos. João Maria (Ricardo Trêpa) confessa que sempre gostou muito deles e Gabanna diz que a capacidade de gostar de toda a gente da aldeia é uma mais-valia para o novo presidente da Bela Vida. Albino fica lívido.

Albino sente-se ultrajado com a notícia de que João Maria é o novo presidente da Junta e ficam todos preocupados com a reação dele. Carlos confirma que houve eleições e que João Maria foi eleito com maioria absoluta. Albino sente-se mal e Florinda pede a Carlos para acudir o pai. Carlos revela que há mais novidades e Albino fica cada vez mais aflito.

Albino está consternado com as novidades e Carlos tenta acalmá-lo. Albino sente-se atraiçoado, mas todos lhe explicam que achavam que ele tinha morrido e a vida tinha de continuar na Bela Vida, como tal não podia ficar sem presidente da junta. Florinda tenta ver as coisas pelo lado positivo e diz que aquilo até pode ser bom, mas Albino não consegue ver como.