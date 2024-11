Exclusivo «Festa é Festa»: Os indígenas estão de partida

Em «Festa é Festa», é a festa de despedida dos indígenas. Estão todos um pouco emocionados com a partida dos indígenas. Josefa (Rita Salema) nem por isso, diz que até já deviam ter ido, porque fazem-na lembrar dos momentos difíceis que passou na ilha. O casal de indígenas repara que os homens estão quase a chorar e estranham que sejam tão sensíveis, mas até acham fofinho. A festa continua. O homem indígena vê os homens muito emocionados e fica com uma cara muito esquisita, todo engelhado. A mulher indígena repara e percebe que ele vai desatar a chorar. Ela avisa as outras mulheres que ele raramente chora, mas quando o faz, faz muito barulho e fá-lo durante muito tempo. E é isso que acontece.

Os homens emocionam-se e choram ainda mais. Martins Rêgo entra no café e fica maravilhado por ver toda a gente a chorar e indígenas vestidos de acordo com a sua cultura, numa aldeia no interior de Portugal.

O jornalista não quer acreditar na quantidade de material jornalístico que a aldeia tem. Todos querem contar a sua história, mas o jornalista está apenas interessado em entrevistar os indígenas. Os indígenas já foram embora e os três casais estão desolados. Fátima e Elisabete não percebem o porquê de tanta emoção, afinal de contas não eram assim tão próximos. Os casais dizem que elas não entendem o que eles viveram na ilha, mas Josefa esteve lá e também não entende.