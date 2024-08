Exclusivo «Festa é Festa»: Os três casais correm risco de vida?

Em «Festa é Festa», estão todos muito consternados com a notícia que veem na televisão. Ana Carolina (Beatriz Barosa) quer acreditar que tudo vai correr bem, mas os outros parecem não ter a mesma esperança. Quina (Maria Rueff) aparece com Bininha ao colo e diz-lhe que em breve já vai ter os pais de volta, isto porque não viu a notícia e não está a par das novidades. Quina está desconfiada de que algo se passa, embora todos tentem disfarçar. Quina começa aficar irritada e exige saber do que estavam a falar. Eles dizem que era do tempo, mas Quina não fica convencida.

Corcovada (Maria do Céu Guerra) aparece e pergunta o que se passou. Quina conta que os outros lhe estão a esconder algo e eles começam a sentir-se encurralados. Agora Corcovada também quer saber o que estão a esconder de Quina, pois também não faz ideia do que seja. Ana Carolina acha melhor contarem, até porque vão acabar por saber, já que está a passar nas notícias. Corcovada fica ainda mais intrigada.

Ana Carolina conta a Quina e à avó que encontraram um barco à deriva e que lá dentro estavam os documentos do grupo que foi para África. Quina sente-se mal e passa Bininha para o colo de João Maria (Ricardo Trêpa). Corcovada também fica muito transtornada e não quer acreditar que lhes tenha acontecido algo de mal. Corcovada diz que não vai baixar os braços, pois não há certeza de que tenham morrido e podem estar a lutar pela vida algures e a sonhar nos abraços que ainda vão dar à família.

Quina não tem assim tanta esperança e agarra-se a Bininha por ter ficado órfã, mas Corcovada não permite que ninguém lhes faça o funeral, quando podem estar vivos.